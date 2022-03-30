Эдуард Латыпов прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России
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Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России. Латыпов, допустивший два промаха, отстал от Серохвостова, у которого один неточный выстрел, на 42,9 секунды.
«Даня молодец, я рад за него, он крутой. Сегодня он реализовал себя, в таких сложных погодных условиях у него получилась стрельба, да и ход был лучший. Это заслуженная победа, я рад. Ещё поздравлю его отдельно», — сказал Эдуард Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. 10 км
1. Даниил Серохвостов – 24.51,7 (1).
2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).
3. Карим Халили +49,2 (1).
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