Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал победу Даниила Серохвостова в спринте на чемпионате России. Латыпов, допустивший два промаха, отстал от Серохвостова, у которого один неточный выстрел, на 42,9 секунды.

«Даня молодец, я рад за него, он крутой. Сегодня он реализовал себя, в таких сложных погодных условиях у него получилась стрельба, да и ход был лучший. Это заслуженная победа, я рад. Ещё поздравлю его отдельно», — сказал Эдуард Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. 10 км

1. Даниил Серохвостов – 24.51,7 (1).

2. Эдуард Латыпов +42,9 (2).

3. Карим Халили +49,2 (1).

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