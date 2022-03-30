Светлана Миронова прокомментировала три промаха в спринте на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка допустила три промаха и не попала в топ-20.

«Сегодня было достаточно ветрено, но не настолько, насколько это могло бы быть. В принципе, рабочая обстановка. Не получилось попасть три выстрела на стойке. Я просто прилагала больше усилий на втором круге, чем обычно, потому что мой инвентарь не самый лучший. У нас сейчас весь инвентарь, но я всё равно испытывала трудности. Не знаю, кто мне лыжи готовил.

Изменился ли чемпионат России с участием белорусов? Мы же на международных стартах вместе выступаем, здесь ничего нового в принципе нет. Огромное им спасибо за то, что поддерживают российский биатлон. Это хорошая соревновательная практика», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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