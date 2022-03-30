Татьяна Акимова: не поехала на Олимпиаду? Был такой неприятный осадок

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что ей было неприятно не попасть в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине. Сегодня, 30 марта, на чемпионате России по биатлону состоялся женский спринт, в котором Акимова заняла 43-е место.
«Надеюсь, в следующем году будем более ровно тренироваться, без болезней и тогда всё будет хорошо. Возможное неучастие россиян в международных турнирах? Конечно, не очень приятная новость, потому что все стремятся выступать на международной арене. Но выступать в России тоже неплохо, потому что у нас всё больше развивается спорт, и баз будет строиться больше. Это тоже плюс. Я ещё рассчитываю, если даст Здоровье, побегать следующий олимпийский цикл.
Не поехала на Олимпиаду? Был такой неприятный осадок, но я с этим смирилась. Смотрела, болела за наших. Была гордость, что мы в каждой гонке были в борьбе. Очень рада», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 30 марта 2022
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