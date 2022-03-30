Анастасия Гореева о третьем месте в спринте: получается, с ноги открыла дверь в масс-старт

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала выступление в спринте на чемпионате России. Спортсменка допустила два промаха и заняла третье место.

«Наверное, это моя самая ценная медаль. Первая личная награда в этом сезоне. Я до сих пор в это не верю. Честно говоря, когда я допустила два промаха, я подумала, что опять буду в третьем десятке, но, когда на выходе с рубежа мне сказали, что я четвёртая, я дала себе слово, что эту медаль не отпущу. Меня вели весь третий круг, говорили, что я отыгрываю, и это придавало сил бороться, не бросать.

Я очень рада, что у меня получается потихоньку возвращать свою форму. Честно говоря, я ничего не ожидала от этих соревнований. Можно сказать, расслабила голову и просто получила удовольствие от гонки.

Я надеюсь, что меня по-прежнему рассматривают в сборную команду, хотя мне и в регионе неплохо.

Получается я уже попала в масс-старт, с ноги дверь открыла (улыбается), и ещё у нас две эстафеты, будем там бороться», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

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