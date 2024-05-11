Биатлонистка Анна Никулина завершила карьеру

Российская биатлонистка Анна Никулина завершает спортивную карьеру, об этом сообщил исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области Александр Никифоров.

«Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру», — приводит слова Никифорова ТАСС.

Напомним, сейчас Никулиной 32 года, она выступала за Новосибирскую область, в сезоне-2014/2015 стала обладательницей Кубка IBU. На этапах Кубка мира биатлонистка выступила в четырёх гонках, не попав на пьедестал. В последний раз в международных соревнованиях она участвовала в 2020 году, а также принимала участие в чемпионатах Европы в Болгарии в 2013-м и Чехии в 2014 году.

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