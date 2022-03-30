Юрлова-Перхт: возобновляла карьеру без каких-либо мысли про следующий сезон

Чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт вернувшаяся в биатлон после перерыва, связанного с рождением второй дочери, после первой гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени рассказала об уровне своей подготовки к соревнованиям.

«Почему решила выступить тут? На протяжении всего сезона я продолжала тренироваться и, как любой спортсмен, я хотела реализовать ту подготовку, которую я проводила. Я готовилась, готовилась, готовилась, а потом – «бах!» и ничего. Даже просто выступление без определённых целей и задач на чемпионате России за своей регион, я считаю, это хорошее дело. Я так кайфанула сегодня, особенно, когда поняла, что стрельнула «ноль» и не надо больше на штрафные круги ехать (смеётся).

Возобновляла карьеру без каких-либо мысли про следующий сезон. Это, наверное, было сделано ради болельщиков и зрителей, которые писали на протяжении всего этого сезона. Я не раз заявляла, что готова выступить, и не приезжала. Но сейчас было бы совсем некрасиво по отношению к ним: приехать и снова заявить в последний момент, что что-то не получилось. Сейчас всё получилось, вышла на какой-то более менее приемлемый уровень подготовки. Понятно, что он далёк от идеального, но даёт мне возможность выступать на этих соревнованиях», — приводит слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.