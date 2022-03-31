Юрлова-Перхт и Цветков завоевали золото в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Они использовали лишь три дополнительных патрона на восьми стрельбах.
Второе место заняли Виктория Сливко и Евгений Гараничев, использовавшие пять дополнительных патронов. Их отставание составило 26,9 секунды. Замкнули тройку Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Четвёртыми стали Кристина Резцова и Пётр Пащенко.
Биатлон. Чемпионат России. Сингл-микст
1. Екатерина Юрлова-Перхт/Максим Цветков — 36.46,6 (0 штрафных кругов + 3 доп. патрона).
2. Виктория Сливко/Евгений Гараничев +26,9 (0+5).
3. Тамара Дербушева/Кирилл Бажин +44,7 (0+4).
4. Кристина Резцова/Пётр Пащенко +57,1 (1+8).
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