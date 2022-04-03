Кристина Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Сегодня, 3 апреля, в рамках чемпионата России по биатлону в Тюмени завершился женский масс-старт на 12,5 км.
Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала золотую медаль гонки, показав результат 36 минут 53,6 секунды и допустив 3 промаха на четырёх огневых рубежах.
Серебряную медаль взяла Виктория Сливко, уступившая Резцовой 18 секунд и промахнувшаяся только один раз. На третью ступень пьедестала поднялась Светлана Миронова (+31,9) с тремя промахами.
Биатлон. Чемпионат России, Тюмень
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Кристина Резцова – 36:53.6 (3)
2. Виктория Сливко +18.0 (1)
3. Светлана Миронова +31.9 (3)
4. Елизавета Каплина – 35,5 (1)
5. Лариса Куклина – 39,5 (1)
6. Екатерина Носкова – 1.08,4 (5)
7. Юлия Дроздова – 1.10,7 (2)
8. Юлия Лапина – 1.38,4 (1)
9. Ирина Казакевич – 1.39,3 (5)
10. Анастасия Егорова – 1.44,4 (4).
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