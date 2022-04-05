Муж Куклиной: знаю ещё одну спортсменку, на кого Шашилов писал докладные
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Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал информацию, что старший тренер сборной России Михаил Шашилов писал докладные записки на Ульяну Нигматуллину, поскольку её не было на централизованной подготовке.
«Кстати, я знаю ещё одну спортсменку, на которую он писал докладные. Это [нецензурное слово], товарищи», — написал Куклин в совместном с женой телеграм-канале.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.
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