Муж Куклиной: знаю ещё одну спортсменку, на кого Шашилов писал докладные

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал информацию, что старший тренер сборной России Михаил Шашилов писал докладные записки на Ульяну Нигматуллину, поскольку её не было на централизованной подготовке.

«Кстати, я знаю ещё одну спортсменку, на которую он писал докладные. Это [нецензурное слово], товарищи», — написал Куклин в совместном с женой телеграм-канале.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».