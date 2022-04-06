Маргарита Васильева: вот и всё. Открываю новую главу «Другая жизнь»

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которая ранее в апреле объявила о завершении карьеры, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка подтвердила, что начинает новую жизнь.

«Ну вот и всё, чехол забрала, открываю новую главу «Другая жизнь». Всех люблю, всех обняла», — написала Васильева.

Напомним, в сентябре 2019 года Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Российскую спортсменку наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

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