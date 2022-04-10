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Лукас Хофер перенёс операцию на плече

Лукас Хофер перенёс операцию на плече
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиад, итальянский биатлониста Лукас Хофер успешно перенёс операцию на левом плече. Оно беспокоило его по ходу всего прошедшего сезона.

«Всё прошло хорошо и быстро, как и планировал врач. Сейчас меня ждёт реабилитация и работа с физиотерапевтом. Согласно составленному нами плану, я смогу вернуться к тренировкам в первую неделю мая, это идеальное время. У меня получится по-настоящему отдохнуть в апреле.

Фото: https://www.fondoitalia.it/

Решение об операции было принято ещё до начала прошедшего сезона. Перегрузка плеча была уже осенью, я тащил эту проблему весь сезон. Теперь мы надеемся, что другие вмешательства не понадобятся, так как после некоторых тестов стало понятно, что правое плечо тоже не в лучшем состоянии, но пока держится», — приводит слова Хофера «Fondo Italia».

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