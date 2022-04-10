Лукас Хофер перенёс операцию на плече

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад, итальянский биатлониста Лукас Хофер успешно перенёс операцию на левом плече. Оно беспокоило его по ходу всего прошедшего сезона.

«Всё прошло хорошо и быстро, как и планировал врач. Сейчас меня ждёт реабилитация и работа с физиотерапевтом. Согласно составленному нами плану, я смогу вернуться к тренировкам в первую неделю мая, это идеальное время. У меня получится по-настоящему отдохнуть в апреле.

Фото: https://www.fondoitalia.it/

Решение об операции было принято ещё до начала прошедшего сезона. Перегрузка плеча была уже осенью, я тащил эту проблему весь сезон. Теперь мы надеемся, что другие вмешательства не понадобятся, так как после некоторых тестов стало понятно, что правое плечо тоже не в лучшем состоянии, но пока держится», — приводит слова Хофера «Fondo Italia».