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Виталий Норицын решил стать личным тренером Кристины Резцовой

Виталий Норицын решил стать личным тренером Кристины Резцовой
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Российский тренер Виталий Норицын с сезона-2022/2023 станет личным тренером биатлонистки национальной команды Кристины Резцовой. Об этом сообщает Betonmobile, ссылаясь на слова бывшего главного тренера сборной России по биатлону Александра Касперовича. Последние два сезона Касперович и Норицын работали в сборной Болгарии.

По словам Касперовича, Норицын уже занимался подготовкой Резцовой в сезоне-2021/2022. Теперь он будет делать это на постоянной основе.

«Виталий занимался подготовкой Кристины уже в нынешнем сезоне. Сначала дистанционно, потом, на этапах Кубка мира, – в более плотном режиме. Это очень грамотный специалист, который должен работать в российской сборной», — сказал Касперович.

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