Ярошенко оценил идею назначения Падина старшим тренером женской сборной России по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на то, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.

«Что касается кандидатуры Падина на пост старшего тренера женской команды, если судить по высказываниям некоторых спортсменок, которые тренируются с ним, то им комфортно. Судя по результатам белорусских спортсменов, то они достойно выступают, есть результат. Но всё-таки есть различие между мужчинами и женщинами. Если руководство рассматривает его кандидатуру, то почему бы и нет? Не думаю, что Андрей Падин менее жёсткий тренер, чем Михаил Шашилов. Если судить, как он подготовил белорусскую команду, то Падин — педант, по характеру не самый простой человек, но, в общем-то, он не пряник, чтобы его любить. Он делом доказал, что умеет тренировать.

В сборной нужна дисциплина и выполнение чёткого плана тренера. Я больше чем уверен, что всё равно кто-то будет доволен, а кто-то нет. И к началу сезона мы придём к тому, что опять будет несколько групп. На мой взгляд, Шашилов — грамотный тренер, кто бы что про него ни говорил. Если Падин возглавит сборную России, то будет здорово», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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