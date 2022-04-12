Ольга Зайцева заявила, что женской сборной России по биатлону нужен жёсткий тренер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на то, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.
«Падин уже работал в сборной России, однако опять что-то не нравилось. У нас всегда какие-то претензии к тренеру, и не дают работать ему хоть какой-то цикл. У нас нет плохих тренеров — надо просто давать работать. Если Андрей согласится и его поставят, то это неплохой вариант. Я думаю, что каждому тренеру надо давать дорабатывать до конца и дать хотя бы какой-то период, чтобы результаты пошли. Не бывает такого, чтобы результаты очень быстро начинали появляться. Если тренерам будут давать работать олимпийский цикл как минимум, то результат будет.
Я считаю, что Шашилов тоже неплохой тренер: у него был результат в этом сезоне. Падин — хороший вариант. Считаю, что девушкам надо пожёстче тренера. Надо, чтобы девочки слушались одного тренера, а не десять тренеров. Надо, чтобы была конкретная жёсткая позиция — тогда будет результат», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 апреля 2022
-
14:22
-
14:19
-
14:06
-
13:34
-
13:26
-
13:11
-
12:53
-
07:42
- 11 апреля 2022
-
21:15
-
14:19
-
13:16
-
10:25
-
08:11
- 10 апреля 2022
-
11:48
-
00:16
- 9 апреля 2022
-
21:11
-
19:58
-
14:04
-
13:50
-
12:12
-
11:05
-
00:03
- 8 апреля 2022
-
15:05
-
11:00
-
07:29
- 7 апреля 2022
-
22:38
-
18:43
-
18:18
-
12:36
-
11:24
-
10:08
-
10:02
-
09:50
-
00:37
- 6 апреля 2022
-
19:58