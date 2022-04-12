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Ольга Зайцева заявила, что женской сборной России по биатлону нужен жёсткий тренер

Ольга Зайцева заявила, что женской сборной России по биатлону нужен жёсткий тренер
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отреагировала на то, что российский специалист Андрей Падин, в последнее время работавший в сборной Беларуси по биатлону, может стать старшим тренером женской сборной России.

«Падин уже работал в сборной России, однако опять что-то не нравилось. У нас всегда какие-то претензии к тренеру, и не дают работать ему хоть какой-то цикл. У нас нет плохих тренеров — надо просто давать работать. Если Андрей согласится и его поставят, то это неплохой вариант. Я думаю, что каждому тренеру надо давать дорабатывать до конца и дать хотя бы какой-то период, чтобы результаты пошли. Не бывает такого, чтобы результаты очень быстро начинали появляться. Если тренерам будут давать работать олимпийский цикл как минимум, то результат будет.

Я считаю, что Шашилов тоже неплохой тренер: у него был результат в этом сезоне. Падин — хороший вариант. Считаю, что девушкам надо пожёстче тренера. Надо, чтобы девочки слушались одного тренера, а не десять тренеров. Надо, чтобы была конкретная жёсткая позиция — тогда будет результат», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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