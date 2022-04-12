Анфиса Резцова: благодарна Норицыну за этот сезон Кристины — хочется видеть его в сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова объяснила, почему хочет, чтобы к работе с женской сборной России по биатлону приступил Виталий Норицын. Ранее сообщалось, что Норицын, который в сезоне-2021/2022 помогал готовиться к соревнованиям Кристине Резцовой, согласился стать личным тренером спортсменки на постоянной основе.

«Если бы Норицын был помощником Шашилова, то результаты девчонок за сезон были бы лучше. По чему я сужу? В прошлом году был чемпионат мира в Италии, на который не взяли Кристину. Все девочки выступили неудачно. Кристина же поехала на чемпионат Европы и выиграла его — её готовил и подводил конкретно Виталий.

Я очень благодарна Норицыну за этот сезон Кристины Резцовой. Она готовилась именно с ним и показала неплохой результат. Хочется видеть Норицына в команде: неважно, главным или нет. Важно, чтобы он работал с командой», — сказала Резцова-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».