Анфиса Резцова: благодарна Норицыну за этот сезон Кристины — хочется видеть его в сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова объяснила, почему хочет, чтобы к работе с женской сборной России по биатлону приступил Виталий Норицын. Ранее сообщалось, что Норицын, который в сезоне-2021/2022 помогал готовиться к соревнованиям Кристине Резцовой, согласился стать личным тренером спортсменки на постоянной основе.
«Если бы Норицын был помощником Шашилова, то результаты девчонок за сезон были бы лучше. По чему я сужу? В прошлом году был чемпионат мира в Италии, на который не взяли Кристину. Все девочки выступили неудачно. Кристина же поехала на чемпионат Европы и выиграла его — её готовил и подводил конкретно Виталий.
Я очень благодарна Норицыну за этот сезон Кристины Резцовой. Она готовилась именно с ним и показала неплохой результат. Хочется видеть Норицына в команде: неважно, главным или нет. Важно, чтобы он работал с командой», — сказала Резцова-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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