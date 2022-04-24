Цветков и Логинов сделали символический удар перед матчем ЦСКА и «Динамо»

Чемпионы мира по биатлону Максим Цветков и Александр Логинов посетили матч 26-го тура РПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Динамо». Биатлонисты в футболках ЦСКА сделали символический удар по мячу и положили начало встречи.
«ЦСКА сразу двух чемпионов мира подписал. Как раз под гонку преследования за «Динамо», — говорится в записи «Матч Премьер» под видео.
Напомним, российских биатлонистов отстранили от международных соревнований из-за украинских событий. В связи с этим им пришлось сосредоточиться на внутренних турнирах. Биатлонисты принимали участие в открытом Кубке СБР и чемпионате России.
«Динамо» набрало 52 очка в 25 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (44) — на 4-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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