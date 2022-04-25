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К. Резцова раскритиковала решение проводить выборы главы СБР после назначения тренеров

К. Резцова раскритиковала решение проводить выборы главы СБР после назначения тренеров
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Двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине, биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопрос, как она относится к тому, что выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) проходят после того, как будут назначены тренеры сборной. В настоящее время главой СБР является Виктор Майгуров.

«Негативно. Если действующего президента не изберут, как минимум будет перереформа, и страдать будут те люди, которые готовятся.

Я не буду страдать, так как у меня в Ханты-Мансийске нет проблем с тем, чтобы я тренировалась сама по себе. Но есть такие регионы, которые не могут обеспечить подготовку, если заранее не написали план тренировочных мероприятий, потому что бюджет закладывается в начале сезона. Таких нюансов очень много.

И, насколько я знаю, большинство предыдущих президентов либо уходили сами, добровольно, либо перевыборы могли назначить на срок до распределения тренеров. Какой смысл сейчас распределять тренеров, если у нас, например, поменяется президент?

И если он [Майгуров] останется — ну, сделайте сразу перевыборы», — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».

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