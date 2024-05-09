Виттоцци рассказала, что хотела завершить карьеру после Олимпиады в Пекине

Обладательница «Большого хрустального глобуса», бронзовый призёр ОИ-2022 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что на фоне неудачного выступления в сезоне-2021/2022 собиралась завершить спортивную карьеру.

«Я думала об уходе после Олимпиады в Пекине. Там я достигла низшей точки. Было так много страданий, что мне уже не хотелось улыбаться. Всё это было бременем. Мне было очень плохо. Олимпийские игры стали последним шагом, чтобы сказать: «Хорошо, мне придётся начать всё сначала». Я ждала их конца с огромной радостью. Подумала о том, что начинается ещё один олимпийский цикл и что я могу начать с нуля.

У меня хватило сил обратиться за помощью к ментальному тренеру. Устала страдать и хотела дать отпор ситуации», — сказала Виттоцци в интервью Eurosport.it.

Напомним, в минувшем сезоне Виттоцци завоевала четыре награды чемпионата мира в Нове-Место (Чехия), одна из которых является золотой. Ранее о продолжении карьеры заявила другая итальянка Доротея Вирер.