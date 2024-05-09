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Виттоцци: в день завоевания золота на ЧМ-2024 у меня были проблемы с винтовкой

Виттоцци: в день завоевания золота на ЧМ-2024 у меня были проблемы с винтовкой
Лиза Виттоцци
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Обладательница «Большого хрустального глобуса», бронзовый призёр ОИ-2022 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что перед индивидуальной гонкой на ЧМ-2024 она испытала проблемы с винтовкой. Несмотря на трудности, спортсменка выиграла ту гонку и впервые в карьере стала чемпионкой мира.

«День, когда я завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Нове-Место, начался неудачно. У меня возникла техническая проблема с винтовкой. Но я обрела дзен и почувствовала себя почти непобедимой. Я прошла гонку беззаботно. Даже улыбалась на последнем круге индивидуалки. Я сказала себе: «Чёрт возьми, ты сделала это». Меня было трудно кому-либо победить», — сказала Виттоцци в интервью Eurosport.it.

Напомним, в минувшем сезоне Виттоцци завоевала четыре награды чемпионата мира в Нове-Место (Чехия).

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