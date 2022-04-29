Как вы относитесь к тому, что Шашилов останется в женской сборной России по биатлону?

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов продолжит работу с женской национальной командой. Об этом стало известно с его слов вчера, 28 апреля.
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Михаил Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. Вместе с ним в национальную команду пришёл Юрий Каминский, возглавивший мужскую сборную.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Первое место заняла норвежка Марте Рёйселанд.
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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