Как вы относитесь к тому, что Шашилов останется в женской сборной России по биатлону?

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов продолжит работу с женской национальной командой. Об этом стало известно с его слов вчера, 28 апреля.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Как вы относитесь к тому, что Шашилов останется в женской сборной России по биатлону?»

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Михаил Шашилов стал старшим тренером женской сборной России по биатлону перед сезоном-2020/2021. Вместе с ним в национальную команду пришёл Юрий Каминский, возглавивший мужскую сборную.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая 20-е место. Первое место заняла норвежка Марте Рёйселанд.

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