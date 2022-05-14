Кристиансен критически высказался о поведении российских спортсменов, упомянув Степанову

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен критически высказался о поведении отстранённых от международных соревнований российских спортсменов.

«Я не знаю, осознают ли они, как тяжело им будет вернуться, когда у них там такие настроения. Я так же не знаю, рады ли они оставаться в России. К сожалению, это их мнение. Они наивные пешки на шахматной доске, но они всё равно могли бы избежать подобных высказываний. Вполне возможно, что люди боятся за собственную жизнь, но я нахожу выступления Степановой разочаровывающими и неприятными», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

Ранее Кристиансен назвал шокирующими слова олимпийской чемпионки в эстафете лыжницы Вероники Степановой на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Степанова поблагодарила президента за развитие спорта и страны.