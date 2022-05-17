Мартен Фуркад показал фото, на котором ведёт «философскую дискуссию». Жаклен отреагировал

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях новое фото с горного велотурне от Франции до Каталонии.

Вместе с Фуркадом расстояние преодолели действующие биатлонисты сборной Франции – Эмильен Жаклен и Антонен Гигонна. Отметим, что Жаклен был спарринг-партнёром Фуркада ещё до завершения его карьеры.

«Мы не просто катались на велосипеде, но ещё и вели философские дискуссии… Поскольку уровень их был высоким, Эмильен быстро брал телефон и делал красивые фотографии», — подписал снимок Фуркад.

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

«Глядя на твоё лицо, кажется, что тебе скорее нужно снять трубку», — ответил Фуркаду Жаклен, добавив эмодзи «поцелуй» и «улыбка».

Жаклен ведёт отдельный аккаунт в социальных сетях, где выкладывает свои фотоработы.