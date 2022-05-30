«На это уйдут десятки лет». Майгуров — о создании лучшего инвентаря для биатлона в России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о создании лучшего инвентаря для биатлона в России.
«Безусловно, санкции будут сказываться на обеспечении биатлонистов инвентарём. В прошедшем сезоне у СБР был позитивный опыт использования отечественных парафинов и мазей – часть олимпийских медалей на Играх в Пекине мы завоевали на продукции российских производителей, которую отобрали благодаря совместному проекту СБР с Инновационным центром ОКР. По остальным позициям, если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы – возможно, десятки лет. СБР интересно участвовать в этом, мы ещё год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж – фабрикой в Балабаново, с Министерством спорта Калужской области. Тот год был олимпийский, и дальше начальной стадии продвинуться не было возможности, но СБР по-прежнему в этом проекте.
В нашей нынешней реальности не думать об этом мы не можем. Состоялось несколько больших совещаний со спортивными федерациями и ведущими производителями инвентаря с участием Минспорта и комитета по физкультуре и спорту Госдумы. Работа начата, но сиюминутного результата ждать не стоит.
Если говорить про иностранных производителей, то с теми, с кем за годы работы мы выстроили отношения, связей не рвём, ищем варианты взаимодействия, адекватные изменившимся условиям. Раздетыми, разутыми и без инвентаря мы не останемся», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате» во вторник, 31 мая.
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