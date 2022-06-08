Себастиан Самуэльссон опубликовал тренировочное фото, Бьорн Ферри пошутил

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон продолжает подготовку к сезону-2022/2023. Спортсмен опубликовал фотографию с легкоатлетической тренировки в социальных сетях.

«Сегодня пробежали 3000 м и провели контрольную стрельбу. Мои 9:26 не особо впечатляют», – написал биатлонист.

«Тебе нужно бежать быстрее, Себби, чтобы успевать тренироваться», – ответил в комментариях олимпийский чемпион 2010 года Бьорн Ферри.

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Себастиан Самуэльссон является двукратным медалистом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира, французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личном первенстве.