Украинские биатлонисты начали подготовку к новому сезону в Германии

Украинские биатлонисты начали подготовку к новому сезону-2022/2023 в Оберхофе (Германия). Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра раскрыл подробности подготовки.

«Это второй тренировочный лагерь летней подготовки. Первый мы провели на Украине в центре Янки (Львовская область), который находится примерно в 60 км от словацкой границы. У нас есть очень хороший учебный центр Федерации Паралимпийских игр Украины.

Мы находимся на первом этапе подготовки к Олимпийским играм 2026 года, поэтому у нас в сборной есть два юных биатлониста. У меня также есть женщина в команде — Дарья Блашко. У неё была возможность присоединиться к мужской команде», — приводит слова Санитры немецкое издание Xc-ski.