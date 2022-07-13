Украинские биатлонисты начали подготовку к новому сезону в Германии
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Украинские биатлонисты начали подготовку к новому сезону-2022/2023 в Оберхофе (Германия). Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра раскрыл подробности подготовки.
«Это второй тренировочный лагерь летней подготовки. Первый мы провели на Украине в центре Янки (Львовская область), который находится примерно в 60 км от словацкой границы. У нас есть очень хороший учебный центр Федерации Паралимпийских игр Украины.
Мы находимся на первом этапе подготовки к Олимпийским играм 2026 года, поэтому у нас в сборной есть два юных биатлониста. У меня также есть женщина в команде — Дарья Блашко. У неё была возможность присоединиться к мужской команде», — приводит слова Санитры немецкое издание Xc-ski.
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