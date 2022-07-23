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«Ежегодный немотивированный отпуск». Тарьей Бё опубликовал селфи с братом Йоханнесом

«Ежегодный немотивированный отпуск». Тарьей Бё опубликовал селфи с братом Йоханнесом
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Трёхкратный олимпийский чемпион 33-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях забавное фото с младшим братом, пятикратным чемпионом Олимпийских игр Йоханнесом Бё. Тарьей сделал селфи с уставшим после тренировки братом.

«Ежегодный немотивированный отпуск дома», — подписал снимок старший Бё, добавив эмодзи «смех».

Фото: из личного архива Тарьея Бё

В сезоне-2021/2022 Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей выиграл две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.

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