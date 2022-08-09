Эмильен Жаклен назвал сильнейшего биатлониста вне сборной Франции

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 26-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен ответил на провокационный вопрос от болельщиков.
Жаклен в своих социальных сетях проводил рубрику «Вопрос-Ответ». «Кто лучший биатлонист вне сборной Франции?» Эмильен ответил совместной фотографией с пятикратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира норвежцем Йоханнесом Бё, добавив эмодзи «100%».
На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.
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