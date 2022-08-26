Анна Сола: с Динарой Алимбековой мы не общаемся. Не хочу о ней даже говорить

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о взаимоотношениях с партнёрами по команде.

«С Динарой Алимбековой мы не общаемся. Не хочу о ней даже говорить. Но с большим удовольствием расскажу о других девчонках.

Вы, например, знаете, почему сёстры Кручинкины не едут в Сочи? Лена подвернула ногу, а через пару дней такую же травму получила Иринка. Вот она — сестринская поддержка… Они трудяги, сначала терпели всё на тренировках, пока им не наложили лангетки.

С Ирой Лещенко много общих интересов. Нас иногда селят вместе. Но если Ира живёт с мужем, то нам обязательно нужно зайти друг за другом на тренировку или в столовую. Между сборами можем приезжать друг к другу в гости. С Кручинкиными не так тесно общаюсь, но радуюсь за них или переживаю не меньше. Кстати, недавно у моего мужа была гонка в Саранске, и Стас хорошо проводил свободное время с женихом Иринки Кручинкиной», — сказала Сола в интервью блогу «Отражение».