Себастиан Самуэльссон выиграл спринт на ЧМ по летнему биатлону

Швед Себастиан Самуэльссон выиграл спринт на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге (Германия). Показавший второй результат его соотечественник Пеппе Фемлинг оказался медленнее соотечественника на 8,3 секунды. Бронзовым призёром стал швейцарец Никлас Хартвег.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринт, 7,5 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 18.38,1 (1).

2. Пеппе Фемлинг (Швеция) – отставание 8,3 (1).

3. Никлас Хартвег (Швейцария) +27,2 (1).

4. Михал Крчмарж (Чехия) +28,7 (1).

5. Лукас Фрацшер (Германия) +30,4 (2).

6. Йоханнес Кюн (Германия) +32,5 (2).

7. Рене Захна (Эстония) +37,9 (1).

8. Антон Дудченко (Украина) +43,0 (1)…

15. Тарас Лесюк (Украина) +1.01,1 (1)…

35. Артём Прима (Украина) +1.47,6 (3)…

63. Богдан Цымбал (Украина) +3.06,2 (6).

64. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.11,1 (5).