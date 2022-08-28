Доротея Вирер выиграла гала-масс-старт на ЧМ по летнему биатлону
Поделиться
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала победу в гала-масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). Спортсменка допустила один промах. Второй стала Денизе Херрман (Германия). Третьей к финишу добралась Маркета Давидова (Чехия).
Летний биатлон. Чемпионат мира. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гала-масс-старт, 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) – 28.21,1 (1).
2. Денизе Херрман (Германия) — отставание +9,4 (1).
3. Маркета Давидова (Чехия) +30,9 (2).
4. Мона Брорссон (Швеция) +57,3 (2).
5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.20,2 (3)...
9. Дарья Блашко (Украина) +1.45,5 (1).
10. Анастасия Меркушина (Украина) +1.52,3 (1)…
27. Наталья Ушкина (Румыния) +4.36,4 (3).
Новость по темеЛиза Виттоцци выиграла спринт на ЧМ по летнему биатлону
Комментарии
- 28 августа 2022
-
15:13
-
14:59
-
14:53
-
14:29
-
14:25
-
14:04
-
13:59
-
13:53
-
13:36
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:39
-
11:36
-
11:26
- 27 августа 2022
-
19:38
-
18:29
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
14:31
-
14:31
-
13:55
-
13:52
-
13:30
-
12:16
-
12:12
-
12:06
-
11:36
- 26 августа 2022
-
19:34
-
19:05
-
18:56
Партнерский контент