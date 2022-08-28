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Доротея Вирер выиграла гала-масс-старт на ЧМ по летнему биатлону

Доротея Вирер выиграла гала-масс-старт на ЧМ по летнему биатлону
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер одержала победу в гала-масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). Спортсменка допустила один промах. Второй стала Денизе Херрман (Германия). Третьей к финишу добралась Маркета Давидова (Чехия).

Летний биатлон. Чемпионат мира. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гала-масс-старт, 10 км

1. Доротея Вирер (Италия) – 28.21,1 (1).
2. Денизе Херрман (Германия) — отставание +9,4 (1).
3. Маркета Давидова (Чехия) +30,9 (2).
4. Мона Брорссон (Швеция) +57,3 (2).
5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.20,2 (3)...
9. Дарья Блашко (Украина) +1.45,5 (1).
10. Анастасия Меркушина (Украина) +1.52,3 (1)…
27. Наталья Ушкина (Румыния) +4.36,4 (3).

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