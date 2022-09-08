Евгений Гараничев: шутили с женой, что, когда я закончу, заменю её в роли домохозяйки

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

В начале прошлого сезона Гараничев слабо выступал на Кубке мира и остался без Олимпиады. Впервые за долгие годы он готовится к сезону вне состава национальной сборной.

«Запасного варианта у меня пока нет. Шутили с женой, что я закончу и заменю её в роли домохозяйки, а она на работу выйдет. На самом деле вариант есть работать тренером у себя в регионе, но я пока действующий спортсмен. А в целом – было бы желание, найти варианты можно всегда», — сказал Гараничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Евгением Гараничевым читайте здесь: