Дмитрий Губерниев ответил Евгению Гараничеву, обвинившему комментатора в лицемерии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российского биатлониста Дмитрия Гараничева, который обвинил его в лицемерии.
«Евгений, как всегда, немножко лукавит. Я каждый раз поддерживал его во всех репортажах. Но он представитель тех спортсменов, которые добро не помнят. Они помнят, когда ты их начинаешь критиковать. Гараничева я всегда критиковал абсолютно по делу. Он когда-то был хорошим спортсменом, а потом стал пустой, как барабан, и явно занимал в команде чужое место.
Вспомним прошлый сезон: за счёт чего он попал в сборную? Он собирался на Олимпиаду с такой формой поехать? Как раз по этой причине он давно заслужил бегать за Тюмень. Гараничев — прекрасный парень, я желаю ему всяческих побед! И болею за него. Дружить мы с ним никогда не дружили. Но при чём здесь оценка работы спортсмена в эфире? Я ему каждый раз желал удачи и буду желать. Если он плохо выступает, то я об этом на всю страну так и скажу. А что, мне надо ему корону мерить, когда он через пень-колоду выступает? Я на Женю совсем не обижаюсь. Он большой молодец, желаю ему всяческих удач и побед. Солидное долголетие демонстрирует. Если он кого-то победит — я буду первый радоваться за него!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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