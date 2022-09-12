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Виролайнен взяла серебро в индивидуальной гонке чемпионата Финляндии по летнему биатлону

Виролайнен взяла серебро в индивидуальной гонке чемпионата Финляндии по летнему биатлону
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

33-летняя Виролайнен пришла к финишу второй, уступив первое место Хейди Кууттинен. Бронзовую награду получила Венла Лехтонен.

Дарья Виролайнен является бронзовым призёром чемпионата Европы по биатлону 2014 года в гонке преследования, победителем Универсиады-2011 в индивидуальной гонке и серебряным призёром чемпионата России 2017 года в спринте.

Чемпионат Финляндии. Женщины

Индивидуальная гонка

1. Хейди Кууттинен – 46.23,9 (1).

2. Дарья Виролайнен – 3.03,00 (4).

3. Венла Лехтонен – 4.01,6 (5).

4. Рейке Де Майер – 4.29,5 (2).

5. Йоханна Пикалайнен – 6.06,5 (4).

6. Майя Холопайнен – 7.00,2 (6).

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