Виролайнен взяла серебро в индивидуальной гонке чемпионата Финляндии по летнему биатлону
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен стала второй в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.
33-летняя Виролайнен пришла к финишу второй, уступив первое место Хейди Кууттинен. Бронзовую награду получила Венла Лехтонен.
Дарья Виролайнен является бронзовым призёром чемпионата Европы по биатлону 2014 года в гонке преследования, победителем Универсиады-2011 в индивидуальной гонке и серебряным призёром чемпионата России 2017 года в спринте.
Чемпионат Финляндии. Женщины
Индивидуальная гонка
1. Хейди Кууттинен – 46.23,9 (1).
2. Дарья Виролайнен – 3.03,00 (4).
3. Венла Лехтонен – 4.01,6 (5).
4. Рейке Де Майер – 4.29,5 (2).
5. Йоханна Пикалайнен – 6.06,5 (4).
6. Майя Холопайнен – 7.00,2 (6).
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