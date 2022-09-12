«Предательство». Владимир Драчёв — о возможном переходе Виролайнен в сборную Финляндии

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и по биатлону Анфисы Резцовой, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.
«Как оценить, чтобы не обидеть? Я уже говорил, что в нынешней ситуации рассматриваю такие переходы только как предательство. У неё, видимо, другие мысли в голове на этот счёт. Она живёт своей жизнью. Но это всё — отговорки «в пользу больных».
На данном этапе любые переходы из России — неважно, какой это вид спорта, — фигурное катание, теннис, лёгкая атлетика, плавание, лыжные гонки, биатлон — я рассматриваю как предательство народа и всех тех, кто выступал за нашу любимую страну. Пусть Дарья сама думает, что ей надо в дальнейшей жизни», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».
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