Директор школы биатлона Удмуртии объяснил, почему турнир в Ижевске прошёл без стрельбы

Директор АУ УР «ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова» Ростислав Мусалимов высказался о том, что республиканские соревнования по биатлону в Ижевске прошли без стрельбы.
«В подготовительный период, на отборочных и всероссийских соревнованиях спортсмены сборной Удмуртии всех возрастов были обеспечены патронами в полном объёме.
Что касается республиканских соревнований «Кубок памяти ЗТ СССР и России М.В. Ткаченко», в этом году они прошли позже обычных сроков. Раньше они проводились в сентябре. В этом году в сентябре спортсмены сборной Удмуртии всех возрастов выезжали на первенство России, поэтому «Кубок памяти ЗТ СССР и России М.В. Ткаченко» перенесли на начало октября, и старты проводились скорее как контрольная тренировка. На тренерском совете было принято решение о проведении этих соревнований в новые сроки и без стрельбы из мелкокалиберной винтовки, программа соревнований была изменена, но количество участников не изменилось. В заключительный день в соревнованиях с использованием пневматического оружия приняли участие около 200 спортсменов.
На первенстве России команды Удмуртии были полностью обеспечены патронами, об этом говорят и результаты выступлений наших ребят. Юниоры и юниорки заняли второе место в командном зачёте, юноши среднего возраста шестое место. Младшие юноши — третье место, старшие юноши — десятое место.
На весь новый зимний биатлонный сезон команда Удмуртии также будет обеспечена патронами. Сейчас деньги на патроны в полном объёме доведены до АУ УР «ССШОР по биатлону им. А.М. Демидова». Ведётся процедура торгов, патроны будут закуплены в полном объёме ко вкатке, она начнётся примерно 15 ноября», — сказал Мусалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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