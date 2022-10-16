Хованцев: как Виролайнен может быть предательницей, если гражданство получила 2 года назад
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о биатлонистке Дарье Виролайнен, которая последние годы тренируется в Финляндии.
«Недавно я со своей группой вернулся из Рамзау, куда мы приехали из Антхольца, где был совместный сбор с финской командой. Там была и Дарья Виролайнен. Я не могу точно сказать, будет ли она выступать за Финляндию, но у неё есть финское гражданство и она имеет на это полное право.
Недавно была шумиха вокруг неё, начали говорить о том, что она предательница. Как она может быть предательницей, если гражданство она получила два года назад? И вспомнили про неё только сейчас, после того, как она заняла второе место на летнем чемпионате Финляндии», — цитирует Хованцева ТАСС.
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