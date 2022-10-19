Васильев: был уверен, что Россию никуда не допустят. Лицемерие Баха совершенно очевидно

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.

«Я был на 90% уверен, что Россию никуда не допустят, потому что однобокость подхода и цинизм уже зашкаливают. Тут присутствует избирательный подход по национальному признаку, паспорту, как сказал Бах. Его лицемерие и избирательность совершенно очевидны», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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