Ростовцев: критика Баха точно не приведёт к улучшению ситуации — это выстрел себе в ногу

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев призвал адекватно реагировать на новое заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси.

«Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Рано или поздно Россия вернётся в систему соревнований международного олимпийского комитета. Подвергать сейчас оголтелой критике позицию руководителей МОК – это выстрел себе в ногу.

Я призываю всех спортсменов, тренеров быть выдержанными в комментариях. Позиции надо держать, заявлять, но оголтелая критика, которую любят некоторые лица из мира биатлона, ни к чему хорошему не приведёт. Эта критика точно не приведёт к улучшению ситуации, она, возможно, только отдалит её. Поэтому надо жить дружно», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.