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Карим Халили рассказал, будет ли следить за Кубком мира по биатлону

Карим Халили рассказал, будет ли следить за Кубком мира по биатлону
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Бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете Карим Халили поделился мыслями о Кубке мира по биатлону.

«Пока не искал, но думаю, что в последний момент, за пять минут до начала трансляции, что-то обязательно найду (улыбается). Конечно, я планирую смотреть за Кубком мира по возможности, если это не будет пересекаться с нашими стартами», — цитирует Халили «РИА Новости Спорт».

Ранее из-за сильного мороза были отменены сегодняшние гонки преследования на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Напомним, 27 ноября должны были состояться две гонки преследования. По плану мужской пасьют должен был начаться в 8:45 мск, а женский — в 11:45 мск.

Гонки преследования должны были состояться ещё вчера, однако по той же причине были отменены. До этого в спринте победу у мужчин одержал Карим Халили. Второй результат показал Александр Логинов, третье время у Петра Пащенко.

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