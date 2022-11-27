Тренер сборной по биатлону назвал плюсы отстранения россиян от международных стартов

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал плюсы отстранения россиян от международных соревнований.
«Плюс в том, что можно потренироваться, можно опять же сделать акцент на февраль, что-то отрепетировать. Следующие Олимпийские игры пройдут в горах, то есть можно что-то там попробовать. Нужно посвятить время поиску лыжников, талантливой молодёжи. Пока время есть. Через год уже надо пахать, надо выходить на международный уровень, и ошибаться уже будет нельзя», — сказал Михаил Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Напомним, в сентябре Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян от международных соревнований.
Полностью интервью с Шашиловым читайте на «Чемпионате» 28 ноября в 8:00.
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