«Лариса может быть спарринг-партнёром для парней». Тренер Максимов — о стрельбе Куклиной

Тренер мужской сборной по биатлону Максим Максимов высказался о навыках стрельбы российской биатлонистки Ларисы Куклиной.

«Лариса Куклина отличается относительно хорошей скорострельностью, хорошей точностью стрельбы. Она бывалый боец, и другим есть чему у неё поучиться. Если говорить с моей позиции стрелкового тренера, у неё отточенные движения манипуляций с оружием, то есть я сразу могу поставить её в пример тем спортсменам, у которых это не очень хорошо получается. С моей стороны ей, наверное, меньше помощи требуется, она всё-таки хорошо стреляет. В той же дуэльной стрельбе она может быть для парней хорошим спарринг-партнёром», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Полностью интервью с Максимом Максимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.