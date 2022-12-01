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Елисеев не смог закончить индивидуальную гонку на Кубке России из-за обморожения

Елисеев не смог закончить индивидуальную гонку на Кубке России из-за обморожения
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Российский биатлонист Матвей Елисеев не завершил индивидуальную гонку в Увате на этапе Кубка России. Он сошёл с дистанции перед третьей стрельбой из-за обморожения.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что дистанции индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате (Тюменская область) будут сокращены – мужчины побегут 15 км, женщины – 12,5 км.

Расписание соревнований Кубка России в Увате:

1 декабря (13:00 мск) – индивидуальная гонка, 15 км, мужчины.
2 декабря (11:00 мск) – индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины.
3 декабря (9:00 мск) – спринт, 7,5 км, женщины.
3 декабря (11:30 мск) – спринт, 10 км, мужчины.
4 декабря (9:00 мск) – сингл-микст.
4 декабря (12:30 мск) – смешанная эстафета.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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