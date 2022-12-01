Елисеев не смог закончить индивидуальную гонку на Кубке России из-за обморожения

Российский биатлонист Матвей Елисеев не завершил индивидуальную гонку в Увате на этапе Кубка России. Он сошёл с дистанции перед третьей стрельбой из-за обморожения.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что дистанции индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате (Тюменская область) будут сокращены – мужчины побегут 15 км, женщины – 12,5 км.
Расписание соревнований Кубка России в Увате:
1 декабря (13:00 мск) – индивидуальная гонка, 15 км, мужчины.
2 декабря (11:00 мск) – индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины.
3 декабря (9:00 мск) – спринт, 7,5 км, женщины.
3 декабря (11:30 мск) – спринт, 10 км, мужчины.
4 декабря (9:00 мск) – сингл-микст.
4 декабря (12:30 мск) – смешанная эстафета.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
- 1 декабря 2022
-
14:22
-
13:31
-
13:28
-
00:28
-
00:02
- 30 ноября 2022
-
22:19
-
21:16
-
20:08
-
19:59
-
19:17
-
18:58
-
18:34
-
17:48
-
17:20
-
16:55
-
16:37
-
16:30
-
16:15
-
09:58
-
00:05
- 29 ноября 2022
-
22:01
-
21:41
-
21:17
-
20:25
-
19:36
-
18:56
-
17:59
-
17:48
-
16:52
-
13:25
-
12:33
- 28 ноября 2022
-
22:29
-
20:02
-
19:19
-
10:30