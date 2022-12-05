Резцова: футбол и биатлон сейчас в России на уровне дворовых соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, как повлияло отстранение российских спортсменов от международных стартов на уровень соревнований.

«Сейчас проходит этап Кубка России по биатлону, но это даже нам неинтересно — смотреть только на россиян. Уровень совсем не тот. Хотелось бы, чтобы нас на чемпионат мира выпустили. Будем ждать лучшего времени.



На чемпионате мира им нравится бегать без россиян. Томас Бах никого не слушает и слова не даёт тем, которые бы сказали, что без россиян им никуда и им самим неинтересно. Чемпионат России сейчас — это пустое соревнование. Уровень совсем другой. Ну катаются они сейчас между собой. Что это такое? Это уровень дворовых соревнований.



Это касается и футболистов, которые здесь погоняют у себя дома, но это чисто тренировочный процесс, а не соревновательный. Не знаю их уровень, но, думаю, сами футболисты недовольны», — приводит слова Резцовой Legalbet.