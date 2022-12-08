Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на третьем этапе Кубка России — 2022/2023

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл спринт на 10 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.

Эдуард Латыпов прошёл дистанцию за 25 минут 15,7 секунд, допустив один промах. Вторым стал Роман Ерёмин. Третье место занял Андрей Вьюхин.



Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 10 км. Мужчины. 8 декабря

Эдуард Латыпов 25.15,7 (1 промах). Роман Ерёмин +7,0 (1). Андрей Вьюхин +11,8 (1). Даниил Серохвостов +20,1 (2). Антон Смольский +25, (1). Александр Поварницын +35,9 (1). Карим Халили +41,7 (1). Максим Цветков +42,2 (0). Максим Воробей +42,6 (2). Евгений Сидоров +47,5 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.