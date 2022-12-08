Биатлонистка Ирина Казакевич — о ЧМ-2022: персонально поддерживаю Лионеля Месси

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, с кем смотрит чемпионат мира по футболу, и выделила своего фаворита.
«Слежу за чемпионатом мира по футболу. Мне нравится красивая игра в исполнении сильнейших команд. Посмотрела все матчи, которые проходили не глубокой ночью, буду и дальше смотреть за развязкой. Будет интересно. Я болею за Францию. Они действующие чемпионы мира, слаженная игра. Хотелось бы увидеть финал Франция – Аргентина. Персонально поддерживаю Лионеля Месси, в том числе и в том, если его сравнивать с Криштиану Роналду.
Внутри команды мы смотрим футбол вместе с Тамарой Дербушевой и Михаилом Викторовичем Шашиловым. Когда играли Марокко и Испания, он поддерживал испанцев, а мы – марокканцев. Тома сказала перед матчем, что Марокко победит, а Михаил Викторович ответил, что раз так, пусть в другой комнате смотрит. Мы болели за марокканцев, поскольку они были аутсайдерами, а ведь всегда интереснее, когда побеждают те, на кого никто не ставил. Честно говоря, перед пенальти уже всё было понятно, игроки сборной Марокко вышли на серию расслабленными и выиграли.
Поведение Роналду? Может, у него возрастной кризис? Он много лет был на вершине. В любом случае нужно привлекать к себе внимание. Вот сейчас появилась информация, что он подписывает контракт с какой-то неизвестной командой за громадные деньги. Возможно, это просто пиар-ход, чтобы только внимание привлечь», – передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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