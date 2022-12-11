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Даниил Серохвостов: я общался с парочкой своих хейтеров — они меня заблокировали

Даниил Серохвостов: я общался с парочкой своих хейтеров — они меня заблокировали
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Победитель масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени Даниил Серохвостов рассказал об общении с подписчиками в социальных сетях.

«Мне многие люди пишут, радуются за меня. Не просто с победами поздравляют, а говорят, что им просто нравится смотреть, как я выступаю. Всем не ответишь, конечно, но это всегда очень приятно.

Есть у меня и хейтеры. Их меньше, чем тех, кто пишет хорошие вещи, но всё равно они почему-то часто мне попадаются. Но они не могут меня вывести из себя. Я как-то общался с парочкой — они меня заблокировали (улыбается)», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).

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