Серохвостов: болел за японцев на ЧМ. Ставил на них в матчах с Германией и Испанией

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, кого поддерживал на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

«Я за японцев болел, но они вылетели, к сожалению. Почему за японцев? У меня на них две ставки зашло — я ставил на победу в матчах с Германией и Испанией. Но чисто символически ставил, ради азарта.



Было бы интересно увидеть Месси в финале. Я в детстве за него болел. Было бы круто, если бы Аргентина с Францией в финале чемпионата мира сыграли.



Выходки Роналду? Не стоит его осуждать. Он великий спортсмен и футболист», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Сборная Японии одолела команды Испании и Германии, но уступила Коста-Рике в группе. Азиатская команда вышла с первого места, однако в 1/8 финала потерпела поражение от хорватов.