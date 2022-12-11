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Латыпов: за начало сезона ставлю себе четвёрку. После Нового года хочу быть в другой форме

Латыпов: за начало сезона ставлю себе четвёрку. После Нового года хочу быть в другой форме
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Бронзовый призёр масс-старта на 3-м этапе Кубка России в Тюмени Эдуард Латыпов высказался о своём выступлении.

«Результатом доволен. Хорошая гонка получилась, красивая борьба, отличный день. Чувствую себя лучше, чем вчера, но пик формы надо искать. Пока рано о нём говорить, это только начало сезона. Надеюсь, что дальше будет всё лучше и лучше с каждым стартом. Болезнь меня чуть-чуть зацепила, но в любом случае это неприятно. Для меня каждая секунда важна, поэтому даже какая-то простуда мешает.

Я понимал, что надо дотерпеть до последнего подъёма и решить все вопросы там. Задела мне не хватило, чтобы убежать, поэтому пришлось на спуске не сидеть на ногах, а работать — это дало мне небольшое преимущество.

За начало сезона готов себе четвёрку натянуть. Некоторые старты были однозначно плохими, работа совсем не получилась. Но я анализировал, старался исправиться. Работы в любом случае ещё очень много. Я сам перед собой ставлю цель — после Нового года быть уже в другой форме», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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