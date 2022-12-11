Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на Кубке России

В Тюмени завершился масс-старт на 12,5 км у женщин в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Победу в гонке праздновала Анастасия Гореева. Серебряную медаль завоевала Тамара Дербушева. Бронза досталась Виктории Сливко.



Биатлон. Кубок России, 3-й этап. Тюмень. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.



1. Анастасия Гореева — 38.45,2 (1).

2. Тамара Дербушева +1,3 (3).

3. Виктория Сливко +15,0 (2).

4. Владислава Гаврилова +25,4 (1).

5. Наталья Гербулова +43,0 (3).

6. Елизавета Каплина +50,4 (4).

7. Лариса Куклина +59,7 (2).

8. Анастасия Шевченко +1.19,4 (3).

9. Полина Шевнина +1.24,0 (2).

10. Алиса Кудисова +1.39,9 (5).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).