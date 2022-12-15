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Латыпов ответил на вопрос, кого из российских биатлонистов можно назвать Месси

Латыпов ответил на вопрос, кого из российских биатлонистов можно назвать Месси
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов ответил на вопрос, кого из российских биатлонистов можно назвать аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Кого в российском биатлоне можно назвать Месси? Наверное, Саню Логинова. Потому что он на него похож, когда с бородой», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, что сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Катаре. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0).

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