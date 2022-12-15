Латыпов ответил на вопрос, кого из российских биатлонистов можно назвать Месси

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов ответил на вопрос, кого из российских биатлонистов можно назвать аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Кого в российском биатлоне можно назвать Месси? Наверное, Саню Логинова. Потому что он на него похож, когда с бородой», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, что сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Катаре. В финале катарского турнира встретятся сборные Аргентины и Франции. Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022 одолела национальную команду Марокко со счётом 2:0. За день до этого в первой игре в рамках 1/2 финала сборная Аргентины разгромила команду Хорватии (3:0).